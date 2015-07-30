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Diyarbakır Emniyet Müdürü görevden alındığı iddiasını yalanladı

PKK'lılar tarafından öldürülen polisin cenaze töreninde konuşan Halis Böğürcü, 'Görevdeyim' dedi

30 Temmuz 2015 14:35

Diyarbakır'da son dönemde polis ve askerlere yönelik saldırıların artması ve HDP mitingine yönelik bombalı saldırı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındığı öne sürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, iddiaları yalanladı. 

 

HDP'nin 5 Haziran'daki Diyarbakır mitinginde bombalı saldırıyı yapan IŞİD üyesi Orhan Gönder'in "terör" şüphesiyle arandığı, kaldığı otele polisin giderek sadece yoklama kaçağından tutanak tuttuğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine emniyet genel müdürlüğü soruşturma açmış bölgeye iki müfettiş görevlendirmişti. Böğürcü'nün müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda görevden alındığı iddia edildi.

 

Halis Böğürcü iddiaları yalanladı

 

Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, PKK'lılar tarafından öldürülen polisin cenaze töreninde konuştu. Böğürcü görevden alındığı yönündeki haberleri yalanladı. ''Görevdeyim'' dedi.

Ayrıntılar gelecek

 

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