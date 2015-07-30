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Diyarbakır Emniyet Müdürü görevden alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü terör örgütlerine yönelik mücadelede "başarısız olduğu" gerekçesiyle görevinden alındı

30 Temmuz 2015 12:44

Diyarbakır'da son dönemde polis ve askerlere yönelik saldırıların artması ve HDP mitingine yönelik bombalı saldırı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü'nün görevinden alındı.

Merkeze çekildiği belirtilen Böğürcü'nün yerine ise Hakkari Emniyet Müdürü Resul Holoğlu ya da Bingöl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Süleyman Pamuk'un atanacağı ileri sürülüyor. Diyarbakır'da 6 - 8 Ekim'de Kobani' nin DAEŞ terör örgütü tarafından ablukaya alınması üzerine başlayan eylemlerde 15 kişinin hayatını kaybetmesi, ardından HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın evinin yanlışlıkla polis tarafından basılmasıyla Böğürcü'nün adı gündeme gelmişti. Peşinden PKK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen YDG-H üyeleri ile HÜDAPAR'lılar arasında başlayan silahlı çatışma ve son olarak 5 Haziran'da HDP mitingine yönelik saldırıyla Böğürcü dikkatleri üzerine çekmişti.

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