Diyarbakır diken üstünde

Öcalan'ın yakalanışın 10. yıldönümü nedeniyle başta Diyarbakır olmak üzere birçok il ve ilçede gösteriler düzenlendi. Taşlar ve gaz bombaları havalarda uçuştu. DTP, bugün saat 12'de Diyarbakır ve Batman'da 'sessiz yürüyüş' başlattı.



Birkaç gün önce PKK 'Öcalan'ın yakalanış yıldönümünü protesto gösterilerinin bir hafta sürmesi' çağrısında bulundu. Bu arada Başbakan Erdoğan, 21 Şubat cumartesi günü Diyarbakır'da seçim mitingi düzenleyecek. Özetle Diyarbakır bugün gergin bir gün yaşıyor.



Eyüp Erdoğan / Tempo24



Demokratik Toplum Partisi (DTP) yönetimi, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanış yıldönümünde çıkan olaylardan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve AKP hükümetini sorumlu tuttu. DTP’liler tepkilerini ortaya koymak için bugün Diyarbakır ve Batman’da 'AKP ve valiyi protesto' yürüyüşü başlattı.



İzinsiz gösteri



Vali Mutlu, yaptığı açıklamada yürüyüş için DTP’lilerin izin başvurusunda bulunmadığını söyledi.

Diyarbakır’daki yürüyüşe DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, parti yöneticileri ve milletvekilleri katıldı. Batman’daki yürüyüşte de Eşbaşkan Emine Ayna önderliğinde diğer parti yöneticileri ve milletvekilleri hazır bulundu.



PKK ‘yaygınlaştırın’ dedi



Birkaç gün önce PKK'nın silahlı kanadı KCK, internet sitesinden 'Öcalan'ın yakalanışının 10. yıldönümü protestolarını bir hafta süreyle sürdürün' çağrısında bulundu. Bu bir haftalık süre, Başbakan'ın Diyarbakır'a geleceği günü de kapsıyor.



Bu arada Diyarbakır'da DTP güdümündeki birçok grup 'Erdoğan, Diyarbakır'a gelmesin' çağrısında bulundu. Yani kent, bugünden başlayarak hafta sonuna kadar diken üstünde olacak.



Tabanımız aynı



DTP’liler, kendilerine sık sık yöneltilen ‘PKK saldırılarını niçin protesto etmiyorsunuz?’ sorusunu, tabanın aynı olmasıyla yanıtlıyor. Bu nedenle DTP’nin bölgedeki zorlu rakibi AKP karşısında tabanını etkilemek için Öcalan’ın yakalanış yıldönümünde sesini yükseltme eğilimini sergilediği yorumları yapılıyor.



'Bu halk taviz vermez'



Beklendiği üzere bugün Diyarbakır'da yapılan yürüyüş olaylı geçti. Atılan sloganlar, taşınan posterler ve flamalarla PKK gösterisine dönüşen yürüyüş sırasında AKP il binası taşlı sopalı saldırıya uğradı. Polis, taş atanları dağıtmak için gaz bombası ve tazyikli su kullandı. Ara sokaklara kaçan göstericiler polise taşlı saldırıda bulundu. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, “Diyarbakır’da yaşanan vahşeti belgeledik. Bu halk eğilmez, taviz vermez” dedi.



DTP’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin 10’uncu yılı nedeniyle geçen pazar günü düzenlediği protesto yürüyüşüne polisin izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vememesi nedeniyle olaylar çıkmış ve yürüyüş yapılmamıştı. DTP yarım kalan yürüyüşü bugün ‘sessiz yürüyüş’ adı altında gerçekleştirdi.



Öcalan posterleri açıldı



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Hamit Geylani, Osman Özdemir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile yaklaşık 5 bin kişi, DTP il binası önünde toplandı. Burada Abdullah Öcalan posterleri ve PKK flamaları açıldı. Kentte sıkı güvenlik önlemleri alın polis, izinsiz yürüyüşe müdahale etmeyerek uzaktan izledi.



DTP önünde başlayan yürüyüşte önde DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, milletvekilleri ve belediye başkanları yer alırken, arkadan gelenler Abdullah Öcalan posterleri ve PKK flamalarını taşıyarak sık sık slogan attılar. DTP’li yöneteciler Bağlar İlçesi’nde AKP ilçe binasının önünden geçerken, barikatlar oluşturarak olası bir saldırının önüne geçip, binayı kimseyi yaklaştırmadı.



Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşün ardından Koşuyolu Parkı’nda DTP otobüsünün üzerine Ahmet Türk, milletvekilleri ve belediye başkanları boyunlarına taktıkları poşularıyla kalabalığı selamladı.



'Vali AKP'li gibi davranıyor'



Ahmet Türk, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Diyarbakır’da bu halk çok zulüm gördü. Ancak zulmü de kıracağız, zoru da başaracağız. İki gün önce Diyarbakır’da vahşet yaşandı. Vahşeti protesto etmek için aranızdayız. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Zulmün sonu yoktur. Sopa politikasıyla bizi bir noktaya getiremezsiniz. Bu halk, özgürlüğüne, kimliğine, demokrasiye düşkündür. Sizden istediği budur. Bunu her dönemde dile getirdik. Çözümün diyalogdan, barıştan geçtiğini, gerginlik istemediğimizi binlerce defa söyledik. Ama birileri sopa politikasıyla yöneteceğine inanıyor. Bu halk eğilmez, taviz vermez. İki gün önce Diyarbakır’da yaşanan vahşeti belgeledik. Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a gönderdik. O fotoğrafı, o zulmü görsünler. Çağdaş ve demokratik ülkelerde valiler yurttaşın sesini dinler. Ama Diyarbakır Valisi AKP’li gibi davranıyor. Diyarbakır Valisi yapılanlardan dolayı özür dilemelidir.”



‘AKP’yi yüzde 10’un altına düşürün’



Sözleri ‘Vali istifa’ sloganlarıyla kesilen Ahmet Türk, cumartesi günü Diyarbakır’a gelecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdikleri vahşet fotoğraflarını inceledikten sonra kente gelmesini ve yapılanlardan dolayı özür dilemesini beklediklerini söyledi. Türk, şunları söyledi:



“Başbakan 21 Şubat’ta Diyarbakır’a gelecek. Buyursun gelsin. Ama yıllardan beri kimliği, özgürlüğü ve demokrasi mücadelesi için bugün meydanlarda olan halka ne diyecek? Tek devlet, tek millet mi diyecek? Bu ülkede kimliklerin özgürce kullanıldığı bir anlayışla gelsin. Tarih gösterdi ki, askeri darbelerde bu halk özlemlerinden, kimliklerinden kopmadı. Sayın Başbakan bu halkın talebini gündeminize alın. 29 Mart seçimlerini önemsiyoruz. Amacımız birilerini başkan yapmak değildir. Kimliğimize sahip çıkmaktır. Sizden isteğim, Kürt coğrafyasında AKP’yi yüzde 10’un altına düşürün. O zaman barışı, özgürlüğü, demokrasiyi kucaklarız.”



Taşlı saldırı



Ahmet Türk, konuşmasının ardından kalabalıktan sessizce dağılmalarını istedi. Ancak dağılanlardan bir grup Batıkent Kavşağı’na doğru sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Bu grup daha sonra AKP’nin Bağlar ilçe binasını taşlayarak camlarını kırdı.



Dağılanlar arasından başka bir grup ise Şanlıurfa yolu üzerindeki AKP il binasına taşlarla saldırdı. Polis her iki grubu da dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı.



Ara sokaklara kaçan göstericiler polislere taşlı saldırıda bulunması üzerine, polis de sapanla karşılık verdi. Polis göstericilerden çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında bazı göstericiler gazetecilere de saldırıp tartakladı.



Bu arada AKP İl binasına yapılan taşlı saldırının ardından polis, taş atan çocukları boş bir arazide toplayıp sohbet etti. Polisler daha sonra aldıkları topla çocuklarla futbol maçı yaptı.

