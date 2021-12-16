Diyarbakır'da toplu ulaşıma ve ekmeğe zam

Diyarbakır'da ekmek ve toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Diyarbakır'da ekmeğin fiyatı 3,50 liradan 4 liraya yükseldi. Diyarbakır’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Tam bilet fiyatı 2 TL’den 2 lira 75 TL’ye öğrenci bileti ise 1.25’den 1.60 TL’ye yükseldi. Daha önce açılışı 3.5 TL olan taksimetre ise 4 TL’ye yükseldi.

Un fiyatlarındaki artış, yaz aylarında 2,50 lira olan ekmek fiyatının önce 3 liraya, ardından 3,50 liraya, şimdi 4 liraya yükselmesine neden oldu.

Diyarbakır’da belediye otobüslerinde yeni tarife şöyle:

Belediyenin mevcutta 2 TL olan tam ücret 2.75 TL’ye, indirimli olan 1.25 TL ise 1.60 TL’ye,

Minibüsle ulaşımda mevcutta 2.5 TL olan tam ücret 3.25 TL’ye, indirimli olan 1.75 TL ise 2.25 TL’ye,

Özel halk otobüsünde, mevcutta 2.25 TL olan tam ücret 3 TL’ye, indirimli olan 1.50 TL ise 2 TL’ye,

Taksilerde ise mevcutta taksimetre açılışı 3.5 TL’den 4 TL’ye yükseldi. KM başı ücret ise yine 3 TL’den 4 TL’ye,

İlçe taşımaya da zam yapıldı. Mevcutta 2 TL olan tam ücret 2.5 TL’ye, 1.25 TL olan indirimli ücret ise 1.75 TL’ye yükseldi.