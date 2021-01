Diyarbakır’da aralarında hekim ve avukatların da bulunduğu 101 kişi hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında, aralarında 31 avukat ve Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şehmus Gökalp'in de bulunduğu farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları tespit edilen farklı mesleklerden 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da operasyon başlatıldı.

Dr. Şehmus Gökalp de gözaltına alındı

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şehmus Gökalp, operasyon kapsamında gözaltına alındı. Türk Tabipler Birliği, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e tepki gösteren bir paylaşımda bulunarak, "Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp bir an önce serbest bırakılsın" telebinde bulundu.

İstanbul Tabip Odası ve Diyarbakır Tabip Odası da yaptıkları paylaşımlarla Gökalp'in, serbest bırakılmasını talep etti.

Diyarbakır Barosu da gözaltına alınan avukatlar için bir paylaşımda bulundu. Baro, "Gözaltı ve tutuklama tehditleri ile Diyarbakır Barosu hiçbir zaman boyun eğmedi ve eğmeyecektir" dedi.

HDP'den gözaltılar hakkında açıklama

Gözaltılar ve yakalama kararları sonrası HDP'de bir açıklama yaptı. Gözaltına alınan avukatların, ifadeye çağrılmayıp sabah polis baskını ile karakola götürülmelerini eleştiren HDP, "Bu örnek yargının ne kadar keyfi hale geldiğini, ne kadar sopaya dönüştürüldüğünü somut olarak gösteriyor" dedi.

HHP'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Bu avukatlar her gün, her saat adliye koridorlarında dava takip eden, gözaltı kararı veren savcıların gözüne bakan bir pozisyonda iken, ifadeye çağırmayıp gece yarısı evlerinin basılması ne demek? Bu örnek yargının ne kadar keyfi hale geldiğini, ne kadar sopaya dönüştürüldüğünü somut olarak gösteriyor. Adalet Bakanlığı’na buradan duyuruyoruz: Reform ve adaletten söz edip toplumu kandırmaktan vazgeçin. Adaleti, hukuku katlediyorsunuz her gün. İşi, hukuksuzluğa uğrayan insanlara yardım etmek ve esas olarak da adaleti sağlamak olan avukatları derhal serbest bırakın."

Diyarbakır Sağlık Platformu basın açıklaması düzenledi

Diyarbakır Sağlık Platformu, DTK soruşturması kapsamında gözaltına alınan sağlık emekçilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Sağlık emekçileri ve insan hakları savunucularının ifadeye çağırılmak yerine evlerinin basılarak gözaltına alınmasının hukuk ve insan haklarıyla örtüşmediğini dile getiren Tabip Odası Başkanı Elif Turan, gözaltı operasyonlarıyla adeta salgının da görmezden gelindiğini aktardı.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi olarak seçilen Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Özgür Şahin, Hemşire Berivan Apaçık, Sosyal Hizmet Uzmanı Ümit Çetiner, Sosyal Hizmet Uzmanı Serkan Delidere'nin gözaltında bulunduğunu aktaran Turan, "İkametlerine onlarca güvenlik görevlisinin katıldığı şafak baskınları ile gözaltına alınan sağlık emekçileri ve diğer demokratik kitle örgütü temsilcileri için bulaş riski yüksektir ve kaygı vericidir. Salgın döneminde sağlıkları riske atılmış bu kişilerin yaşayacakları sağlık sorunlarından soruşturmayı yürütenlerin birincil sorumluluklarının olduğunu hatırlatırız. Pandemi döneminde gerekli tedbirler alınarak ifadeye çağrılabilirken bu biçimde toplu gözaltı yapılması enfeksiyon bulaş riski barındırmaktadır. Sağlık emekçileri olarak gözaltındaki bireylerin sağlık durumlarının tüm süreç boyunca yakın takipçisi olacağımızı belirtiriz" dedi.