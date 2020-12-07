Diyarbakır’da patileri kesilen kedi kurtarılamadı

Diyarbakır’da patileri kesik halde bulunup veterinere götürülen kedi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kediyi tedavi eden Veteriner Klinik Uzmanı Nurhan Kahraman, kedilerin ayaklarının batıl inançlar doğrultusunda ‘büyü yapmak için’ kesildiğini söylemişti.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede bir kedi, patileri kesik halde bulundu. Hayvanseverler tarafından alınıp veterinere götürülen kedi, burada tedavi altına alındı. Patileri bağlanarak tedavisine başlanan kedi, veteriner hekim tarafından uygulanan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kedilerin patilerinin büyü nedeni ile kesildiği iddia edildi. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.