Diyarbakır'da orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: 5 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, orman işçilerinin geçisi sırasından PKK tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Diyarbakır Valiliği, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Olay, Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde meydana geldi. PKK tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bölgede odun toplayan işçilerin geçişi sırasında patlatıldı. Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi. Patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı” dedi.

Hayatını kaybeden Hacı Akdeniz, Alaattin Yıldız, Ahmet Erboğa, Burhan Tanrıkulu ve Sedat Hazar’ın cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Selahattin Eyyubi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, düzenlenecek törenin ardından memleketlerinde toprağa verilecek.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK var. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir" açıklamasında bulundu.