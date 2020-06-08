Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

Diyarbakır’da Koronavirüs vakalarındaki dikkat çeken artışın ardından önemli bir karar alındı. Peş peşe gelen haberler sonrası harekete geçen İl Hıfzıssıhha Kurulu Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istedikleri düzeye gelemediklerini belirtti.

Güzeloğlu, bu nedenle toplum sağlığını korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran'dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkmanın ve dolaşmanın yasaklandığını bildirdi.

6 günde 200 vaka

Normalleşme süreci ile birlikte birçok bölgede vatandaşların maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket ettiği gözlendi. Diyarbakır'da son 6 gün içinde 200 yeni vaka hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.