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Ekonomi

Diyarbakır'da marketlere gece yarısı ‘yağ’ baskını

06 Mart 2022 13:31

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı iddiaları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda sakladığı belirtilen marketlere yönelik gece baskını düzenledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar yapan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış ürünlerle karşılaştı.

 Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşların hakkını ve hukukunu gözetmek üzere böyle bir çalışma başlattık. Bu konudaki duruşumuz nettir ve vatandaşlarımızı korumaktan yanadır. Stokçuluk ve fırsatçılık hem suçtur, hem de gayri ahlakidir. Denetimlerimiz gece gündüz demeden devam edecektir" dedi. (İHA)

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