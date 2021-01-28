Diyarbakır'da kadın cinayeti: Baba evine sığınan eşini öldürdü; oğlunu, baldızını ve yeğenini yaraladı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Süryan B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda Fatma S., Azad ve Ebubekir yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Süryan B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı. (İHA)