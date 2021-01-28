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Diyarbakır'da kadın cinayeti: Baba evine sığınan eşini öldürdü; oğlunu, baldızını ve yeğenini yaraladı

28 Ocak 2021 19:30

Diyarbakır'da eşinden şiddet gören kadın, baba evine sığındı. Mehmet B. isimli adam, barışma vaadiyle tekrar eve götürdüğü eşini kurşuna dizip öldürürken, oğlunu, baldızını ve yeğenini yaraladı.

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