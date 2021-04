Diyarbakır'da hırsızlar internet kablolarını çaldı; "Yüzlerce öğrenci EBA’ya giremiyor"

Diyarbakır’da, hırsızlar internet kablolarını çalınca iki mahallede yüzlerce abone internetsiz kaldı. İnternet sağlayıcının bir daha kablo çekmeyeceği söylediğini ifade eden mahalle muhtarları, çocukların EBA’ya giremediğini ve esnafın işini yapamadığını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Sur İlçesine bağlı Ziya Gökalp ile Abdaldede mahallelerinde internet kablolarının çalınması sonucu günlerdir yüzlerce abone internetsiz kaldı. Son zamanlarda internet kablolarının defalarca çalındığı gerekçesiyle internet sağlayıcı iki mahalleye kablo çekmiyor. Günlerdir arayışta olan mahalle muhtarları, çocukların EBA’ya giremediğini, esnafın işini yapamadığını söyleyerek mağduriyetlerin giderilmesini istiyor.

"Çocuklar EBA’ya giremiyor"

Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Muhsin Sanay, son zamanlarda ait kabloların çalındığını belirterek yetkili internet sağlayıcı firmanın görevini yapmadığına işaret etti:

“Nedense son zamanlarda kablolar çalınıyor. Vatandaşlar mağdur oldu, çocuklar EBA’ya giremiyor, eğitim kalmadı. Görüştüğümüz yetkililer defalarca kablolar çalındığı için artık yapmayacaklarını söyledi. Defalarca müracaat ettik ama yapmadılar. Şimdi biz ne yapalım? Vatandaş da gelip bize soruyor. Eğer sen oraya verdiğin hizmetin bedelini alıyorsan, hizmeti de vermek zorundasın. Resmen şu an vatandaş gasp ediliyor. Şu an hiçbir hizmet vermeden vatandaştan para alıyor. Bir gün fatura gecikse, gecikme zammıyla birlikte geri alıyor. Ama kendi şebekesine niye sahip çıkmıyor? Biz bu konuyu emniyete ve diğer yetkililere de bildirdik. Şu an 500’ün üzerinde ev internetsiz ve mağdur."

"Altyapıyı kökten kaldıracaklarını söylüyorlar"

Kabloların çalındığı Abdaldede Mahallesi’nde de durum aynı. Mahalle Muhtarı Serkan Güler, “Son dönemlerde internet kablolarına yönelik ciddi bir hırsızlık olayı var. Adam çalıyor, götürüyor, Çocuklar EBA’ya giremiyor. İş olan işini yapamıyor, esnaflar mağdur kalıyor. Bugün aradık ‘ne zaman geleceksiniz’ diyoruz ‘sizi ilgilendiren bir durum yok, bu abonenin sıkıntısıdır. Aboneyi bize yönlendirin’ diyorlar. Bize ‘artık yapmayacağız, başvurulara ret vereceğiz’ diyorlar. Yani altyapıyı kökten kaldıracaklar. Bütün kabloların parasını sigorta şirketinden alıyorsun zaten, ne diye halkı mağdur ediyorsunuz. Bunun çözümünü bulamadık, kimse de yanaşmıyor, yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.