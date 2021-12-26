Diyarbakır'da HDP'nin gençlik kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı

HDP Gençlik Merkezi'nin, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın da katılımıyla Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen 3'üncü olağan kongresinde, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi, kongre çıkışında gözaltına alındı. (DHA)

EGM'den HDP'nin Diyarbakır'daki programıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından HDP'nin Diyarbakır programıyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP'nin Diyarbakır programıyla ilgili açıklama yapıldı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Aralık 2021 günü saat 10.00'da HDP'nin Diyarbakır Kaplan City Düğün Salonu isimli yerde gerçekleştirdikleri programda; Katılımcılar tarafından terör örgütü propagandası yapıldığı ve suç ve suçlunun övüldüğünün tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.