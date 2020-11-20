Diyarbakır'da gözaltına alınan 22 avukat serbest bırakıldı

Diyarbakır Barosu, gözaltına alınan 24 avukattan 22'sinin serbest bırakıldığını açıkladı. Barodan yapılan açıklamada, "2 meslektaşımızın da derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.

Diyarbakır Barosu, gözaltına alınan 24 avukattan 22'sinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Gözaltında tutulan 24 meslektaşımızdan 22'si ifadeleri alındıktan sonra saat 21:30'da serbest bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "2 meslektaşımızın da derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" çağrısında bulunuldu.

Baronun açıklamasında, "Destek ve dayanışma gösteren tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.