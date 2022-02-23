Diyarbakır'da ‘Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’ için çalışmalar başladı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Kırklar Dağı'nda, tarihi surlara bakan tepenin yamaçlarındaki 210 dönümlük araziye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına yapılmak istenen “Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı” için ağaç dikim çalışmaları başladı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre MHP İl Başkanlığı, özel bir firmaya ait kepçeyle fidanların dikileceği alanda kazı çalışması yapıyor. Kazının yanı sıra, tabelanın dikileceği yere de iki beton kolon yapıldı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp da sosyal medya hesabından söz konusu yerde incelemelerde bulunduğunu duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar 11 Ocak’ta, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " 'Bahçeli adına Diyarbakır'da hatıra ormanı yapacağız' demek Kürt halkına hakarettir" demişti.

Diyarbakır'da kültür ve sanat kurumlarının ağırlıkta olduğu 20'ye yakın sivil toplum kuruluşu (STK) da konu ile ilgili yaptıkları basın açıklamasında projeyi "Kürt halkına hakaret" olarak nitelendirerek Kürt halkının bilinci ve hafızasıyla oynandığını öne sürmüştü.