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Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadını katleden kişi tutuklandı

20 Mayıs 2022 18:53

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu 21 yaşındaki kadını katleden kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerin Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. Sokak'ta bulunan Elaltunkara Apartmanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Şule Tartuk (21) eşi Erkan Tartuk (27) ile tartışma sonrası bıçaklandı. Şule Tartuk'un, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gerçekleştiren koca, karakola giderek teslim oldu.

Erkan Tartuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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