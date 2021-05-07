Kimya öğretmeni Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Tunceli Eğitim Sen üyesi kimya öğretmeni Ahmet Eren, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kimya Öğretmeni olan 49 yaşındaki Ahmet Eren, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Tunceli Eğitim Sen Şubesi, Eren’in ölüm haberini, “Namık Kemal Lisesi'nde görev yapmakta olan değerli üyemiz Ahmet Eren'i Covid-19 sebebiyle kaybettik. Devri daim olsun. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz” sözleriyle duyurdu.

Eren’in cenazesi, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde defnedilecek.

Eğitim Sen'in nisan ayında yayınladığı raporlarına göre, yüz yüze eğitimin yeniden başladığı 15 Şubat'tan 11 Nisan tarihine kadar 3 bin 367 öğretmen, 2 bin 892 öğrenci ve 367 personel Covid-19'a yakalandı, 24 eğitim çalışanı hayatını kaybetmişti.