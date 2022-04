Diyarbakır'da 6 partiden elektrik zamlarına ortak tepki

HDP, DBP, CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve İyi Parti’nin Silvan ilçe örgütleri, elektriğe yapılan zamlara birlikte tepki gösterdi.

Elektrik zamlarına yönelik devam eden tepki ve protestolar, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 6 muhalefet partisini bir araya getirdi. İlçede HDP ve DBP öncülüğünde bir araya gelen CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve İyi Parti ilçe örgütleri, halkın belini büken yüksek elektrik zamlarına yönelik tepkilerini yaptıkları ortak açıklama ile gösterdi.

Silvan Kaymakamlığı önünde bir araya gelen 6 partinin eşbaşkan, başkan ve yöneticileri adına ortak açıklamayı HDP Silvan İlçe Örgütü Eşbaşkanı Şenol Çapan okudu. Yapacakları açıklama öncesinde Kaymakamlık binası önüne çok sayıda polis konumlandırılmasına tepki göstererek sözlerine başlayan Çapan, “Bugün siyasi partilerle birlikte burada bir araya gelmemizin sebebi, Silvan ve Türkiye’de yaşayan tüm halkların menfaati içindir. Biz halkımızın her mahallede, her sokakta, her caddede kendi haklarına sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

Yunus Emre bebeği hatırlattı

DEDAŞ’ın elektrikleri kesmesi sebebiyle geçtiğimiz aylarda Silvan’da hayatını kaybeden Yunus Emre bebeği ve Isparta’da yine aynı sebeple yaşamını yitiren Ramazan Nazlı’yı hatırlatan Çapan, “Biz halk için görevlerimizi yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

Adana’da partilerinin Yüreğir İlçe Örgütü’ne dönük saldırıyı da kınayan Çapan, okuduğu ortak metinde AKP-MHP iktidarı tarafından elektriğe yapılan yüzde 127’lik zammın özel şirketlerinin kazançlarını artırmaya dönük olduğunu belirtti. Yandaş medya kurumlarının buna karşı sessizliğini eleştiren Çapan, yine doğalgaz, benzin, mazot, IPG gibi akaryakıt maddelerine gelen zamlar ve fiyatlarında günlük artış yaşanan temel gıda maddelerine işaret etti. Hayat pahalılığının yurttaşlar için artık çekilmez bir hale geldiğini vurgulayan Çapan, iktidara “Ödeyemeyecekleri faturaları nedeniyle elektriği, gazı, suyu kesilecek milyonlarca yurttaşı soğuk, karanlık günlere mahkum edecek politikalarınıza itiraz ettiğimizi, halkın yükselen sesine kulak vermenizi istiyoruz. Bu uygulamalarınızı kabul etmediğimizi, faturalarını ödeyemeyenlerin elektrik, gaz ve suyunun kesilmemesi gerektiğini belirtiyor ve bu zamların hemen geri çekilmesini istiyoruz” sözleriyle seslendi.

"Türkiye’nin mafyavari çetelerle yönetildiğini burada herkes görüyor"

Silvan’da insanların açlıkla tehdit edildiğini dile getiren Çapan, bu politikaların halk nezdinde kabul edilmeyeceğini söyledi. Yapılan açıklamanın halkın tüm kesimlerini kapsadığının altını çizen Çapan, “Gördüğünüz gibi etrafımızda güvenlik güçleri var. Öyle bir hale getirilmişiz ki Türkiye’nin mafyavari çetelerle yönetildiğini burada herkes görüyor” ifadelerini kullandı.



Çapan, Silvan’da bir yanda bunlar yaşanırken, bir yandan da uyuşturucu ticareti ve bağımlılığında artış yaşandığına da dikkat çekti. Çapan, şunları söyledi:

"Artan bağımlılıkla ilgili Silvan Devlet Hastanesinde rehabilitasyon merkezinin açılmasını istiyoruz"

“Biz defalarca STK ve siyasi parti temsilcilerimizle bu konuda toplantılar aldık. Ancak hiçbir şekilde iktidar tarafından gençlerimize yönelik hiçbir çalışma yürütülmedi. Artan bağımlılıkla ilgili Silvan Devlet Hastanesinde rehabilitasyon merkezinin açılmasını istiyoruz. Burada artık uyuşturucu ile ilgili gözle görülecek elle tutulacak adımların atılmasını istiyoruz. Hep beraber elimizi taşın altına koyalım. Hangi mahallede, hangi metruk binada hangi işyerlerinde uyuşturucu satıldığını tüm Silvan halkı biliyor. Motosikletlerle uyuşturucu servisleri yapılıyor. Biz bunu dile getirdiğimizde ‘ihbar’ diyorlar. Kimi kime ihbar edeceğiz? Her tarafta Mobese var, kimin ne yaptığı bellidir. Silvan halkından isteğimiz el birliğiyle bu zehri içimize katanları teşhir ederek buna son verelim.”



Yapılan açıklamanın ardında kısa süreli oturma eylemi yapan partililer, eylemlerini alkışlarla sonlandırdı.