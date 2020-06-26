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Diyarbakır'da 166 sağlık çalışanı Covid-19 hastası,1'i ise hayatını kaybetti

26 Haziran 2020 11:14

Yeni tip Koronavirüs salgınının hız kazandığı Diyarbakır'da, şimdiye kadar 166 sağlık çalışanı Covid-19'a yakalanırken, 1 sağlık çalışanı ise hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de şu ana kadar 5 bin 46 kişi hayatını kaybetti. Normalleşme tedbirleriyle birlikte salgının hız kazandığı Diyarbakır'da 166 sağlık çalışanı Koronavirüs'e yakalandı.

35 hekim, 74 hemşire-ebe, 3 paramedik, 23 personel, beş otomasyon görevlisi, iki sekreter, bir idari sekreter, on tekniker, yedi anestezi teknikeri, üç radyoloji teknikeri, bir laborant ve bir sosyal hizmet uzmanından oluşan sağlık çalışanı Koronavirüs'e yakalanırken, bir sağlık teknikeri ise hayatını kaybetti.(İHA)

 

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