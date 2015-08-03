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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 8’inci Ana Jet Üssü'nün fotoğraflarının çekilmesine soruşturma açtı

'Soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir'

03 Ağustos 2015 22:58

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik yapılan hava operasyonlarında kullanılan uçakların kalktığı 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda askeri uçakların faaliyetleri ile askeri bölgenin fotoğraflanması ve görüntüsünün izinsiz alınmasına ilişkin ilgililer hakkında soruşturma başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava operasyonlarına katılan savaş uçaklarının kalktığı Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın görüntülenmesi ve fotoğraflarının çekilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır 8’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki askeri uçakların faaliyetlerinin ve askeri bölgenin fotoğraf ve görüntüsünün izinsiz olarak alınması, yazılı ve görsel medyada yayınlanması ile ilgili olarak 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Kanununu’na muhalefet suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili ve sorumlu kişiler hakkında soruşturma başlatılmakla; yürütülen soruşturma devam etmektedir. Soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

 

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