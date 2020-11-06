Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: 26 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır'da KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyelerine dönük eş zamanlı operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtilen öğretmenlerin evlerinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan öğretmenler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bazı öğretmenlerin adreslerinde bulunamadığı ve gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Eğitim-Sen Genel Merkezi gözaltılarla ilgili "Hukuksuzluklar devam ediyor. Diyarbakır’da adresleri belli ve çağrıldığında ifade vermeye gidecek üyelerimizin, evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmasını kınıyoruz. Sendikal faaliyetlere yönelik haksız hukuksuz tutuma son verilmeli, arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" açıklaması yaptı.