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Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

DİYARBAKIR,(DHA)- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Diyarbakır'da yapılan hazırlıklar tamamlandı

17 Mart 2018 14:54

DİYARBAKIR,(DHA)- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Diyarbakır\'da yapılan hazırlıklar tamamlandı.
Ak Parti Diyarbakır 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gelişi öncesi geçiş yapacağı güzergahlar pankart, afiş ve bayraklar ile süslendi. Ak Parti Diyarbakır il başkanlığının hazırladığı ve kentin birçok noktasına yerleştirilen \'Hoşgeldiniz\' pankartlarının yanı sıra, \'Diyarbakır\'dan Afrin\'deki yiğitlere binlerce selam\' ve \'Şer odaklarının korkulu rüyası R.T.E\' yazılı pankartların da asılması dikkat çekti.

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