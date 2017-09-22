Diyarbakır CHP'de 'referandum' istifası: Bir Kürt olarak bu şartlarda kalamam

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda disiplin kurulu başkanı ve kurultay delegesi olan Selim Fidancı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak referandum ve Mesud Barzani hakkındaki açıklamalarına genel merkezden tepki gösterilmemesinden kaygı duyduğunu belirterek, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Fidancı, "Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın kendi kaderini tayin hakkını kullanması ile ilgili bir hususta savaş dilini kullanması, Kürt halkının hassas sürecini gözardı ederek, kendi ülkesinin sınırları dışında yaşayan bir halkın 25 Eylül'de yapmak istedikleri referandum kararına karşı yaptığı açıklama üzerinden 4 gün geçmesine rağmen, bu savaş çağrısı şeklindeki açıklamaya karşı bünyesinde çok sayıda Kürt milletvekili ve üye bulunduran CHP genel merkezi tarafından da herhangi bir açıklamanın gelmemesi, şahsımı kaygılandırmıştır. CHP'de çalışma yürüten bir Kürt olarak bu şartlarda, bu çatının altında kalmamın mümkün olmayacağı kararını almamı gerektirmiştir. Bu vesileyle CHP Diyarbakır İl Örgütü İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, kurultay delegeliği ve CHP üyeliğinden istifa ettiğimi tüm kamuoyuna saygı ile duyururum" dedi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, IKBY'de 25 Eylül'de yapılacak referandumla ilgili hükümetin somut öneri ve uygulama sergilemesi gerektiğini söylemişti.

Yılmaz, “Yapılan uyarılara rağmen Barzani’nin geri adım atmak istemediğini görüyoruz. Önümüzde çok az bir zaman kaldı. Bugün karar anıdır. Hükümetin Barzani’ye bu sevdadan vazgeç deyip 24 saat süre vermesi lazım. Eğer geri adım atmıyor ve Türkiye’den giden sesleri ayağının altına alıp eziyorsa o zaman askeri, siyasi ve ekonomik tedbirler içeren bir paket hazırlaması lazım. Anladığı dilden konuşmak gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

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