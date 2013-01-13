Diyarbakır Cezaevi'nde şüpheli ölüm!

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki tutuklu Ramazan Atar'ın ailesi, çocuklarının vücudunda darp izleri, morluklar ve kırıklar olduğunu, olayın bir intihar olmadığını söylediler ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istediler.

Önceki gece (11 Ocak) saat 23:00 sularında cezaevi yetkilileri Atar ailesini arayarak hastaneye gelmelerini istediler. Baba Osman ve anne Ferha hastaneye gittiklerinde morgda 17 yaşındaki çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

11 ay önce Diyarbakır'da tutuklanan Atar'ın Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi çocuk koğuşunda kaldığı öğrenilirken, anne Ferha Atar, salı günü (8 Ocak) Ramazan'la telefonda görüştüğünü, koğuşta kavga ettiğini söylediğini belirterek, "Beni öldürecekler" dediğini aktardı.

Anne Atar, bunun üzerine çarşamba günü oğlu ile görüştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Çarşamba günü görüşe gittim. Gardiyan Mustafa, Vahap ve Cengiz ordaydı. Onlara çocuğumu o koğuştan almalarını söyledim. Eğer bir şey yapmazsanız savcılığa başvuracağım dedim. Gardiyanlar da bana, 'Gerek yok, biz sorunlarını çözeriz' dediler. Koğuşta oğlumla kavga eden ve oğlumu tehdit eden 'Mıho' isimli bir kişidir... Ben gardiyanlardan ve bu kişiden davacıyım. Bunlar oğlumu öldürdüler."

"Ayakkabısının bağcıkları dahi yoktu; nasıl oluyor da kendini asacak?"

Oğlunun vücudunun birçok yerinde morluklar olduğunu belirten anne sözlerini şöyle sürdürdü: "Oğlumun sırtı kırılmıştı. Gözlerinin önü morarmıştı. Ayak kısımları darp edilmişti. Bana, 'Ana bunlar beni öldürecek' dedi. Gardiyan dilekçe vermemi bile engelledi. Bu nasıl bir adalet? Oğlum kesinlikle kendini öldürmezdi. Üzerinde atlet yoktu, ayakkabısının bağcıkları dahi yoktu. Nasıl oluyor da kendini asacak? Gardiyanlar dövmüştü onu. Onu defnetmeden önce yıkadığımızda başı kırılmıştı, kaburgası kırılmıştı, dizine kadar hepsi morarmıştı. Oğlum darp edildikten sonra öldürülüyor. Sonra da intihar süsü veriyorlar. Allah bunu kabul etmez."

Baba Osman Atar ise, "Hastaneye gittik gördük; öldürmüşlerdi. Darp edilmişti. Ayak kısımları ve çeşitli yerlerinden darp edilmişti" dedi.

Razaman'ın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. Bugün Mardin Kapı Mezarlığı'nda çocuklarını defneden Atar ailesi, sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Ramazan Atar'ın ölümüyle ilgili olarak Diyarbakır Valiliği ve cezaevi idaresi henüz bir açıklama yapmadı.

(Dicle Haber Ajansı- DİHA)