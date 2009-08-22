Diyarbakır Cezaevi tarih oluyor





12 Eylül darbesi sonrası adı işkence iddialarıyla anılan Diyarbakır Cezaevi’nin kapatılıyor. Cezaevinin yerine eğitim kompleksi yapılacak.



Hükümetin Kürt açılımı için çalışmaları sürerken, bir yandan da geçmişte yaşanan acı olayların izleri silinmeye çalışılıyor.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 1980 askeri darbesi sonrası adı hep kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme gelen Diyarbakır Cezaevi’nin taşınacağını açıkladı.



Eker, cezaevinin yerine de Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu bazı okulların yapılacağını söyledi.



Bakan Eker, “Diyarbakır'ın toplumsal hafızasında çok iyi hatırlanmayan, demokraside büyük yaralar bırakan cezaevini taşıyacağız"dedi.



Yaklaşık 45 dönümlük alanda yapılması planlanan anadolu lisesi, genel lise, ilköğretim okulu, anaokulu ve spor tesisleri için yaklaşık 24 milyon TL kaynak aktarılacağı öğrenildi.



Darbe sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde yatan çok sayıda kişi, ağır işkenceye maruz kalmıştı.



Bu kişilerden birçoğu yaşamını yitirirken, onlarca mahkum da sakat kalmıştı. İsyanlara sahne olan cezaevinde, açlık grevi eylemleri de yapılmıştı.



Cezaevinde DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski milletvekilleri Nurettin Yılmaz, Celal, Paydaş, Mustafa Çakmak ile yazar Orhan Miroğlu ve şair Yılmaz Odabaşı da hapis yatmıştı.