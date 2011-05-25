-DİYARBAKIR CEZAEVİ PERSONEL LİSTESİ SAVCILIKTA DİYARBAKIR (A.A) - 25.05.2011 - Adalet Bakanlığı, Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevinde 12 Eylül döneminde yaşanan işkence iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem görev yapan personelin isim listesini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevinde 12 Eylül döneminde tutuklu kalan ve işkence gördüklerini ileri süren vatandaşların suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanlığı, savcılığın talebi üzerine o dönem görev yapan personelin isim listesini soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Aralarında, dönemin cezaevi müdürü, infaz memurları ve adli personelin bulunduğu yaklaşık 120 kişilik liste, savcılık tarafından incelemeye alındı. Savcılığın, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığından istenen personel isim listesinin gelmesinden sonra ifade alma işlemine başlayacağı bildirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 No'lu Askeri Cezaevinde kalan kişilerin, o dönem yaşadıkları kötü muamelenin faillerinin yakalanması için 11 Ekim 2010 tarihinde yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.