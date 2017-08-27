Diyarbakır Çermik'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Levent BOZTEPE(ÇERMİK)(Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesi\'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çermik Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Çermik\'ten Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'ne giden Hasan Tutar yönetimindeki 23 AP 696 plakalı otomobil ile Karacaviran Mahallesi\'nden ilçe merkezine gelen Ali Doğan yönetimindeki 07 F 1069 plakalı otomobil, Göze üstü mevkisinde dün gece aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, Ali Doğan\'ın kullandığı otomobilde bulunan Zülfükar Doğan ile Meryem Doğan ve Sürücü Ali Doğan ile diğer otomobilin sürücüsü Hasan Tutar yaralandı. Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zülfükar Doğan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer 3 yaralının tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.