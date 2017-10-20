Diyarbakır Büyükşehir'de STK ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü kuruldu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde STK ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, STK ve muhtarlarla işbirliği yaparak daha iyi hizmet vermek, ortak projeler üretmek ve kentin sorunlarını çözmek amacıyla STK ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü\'nün kurulduğu belirtildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Müdürlüğün, 17 ilçede görev yapan bin 42 muhtar ve kentte faal bin 62 STK ile koordineli çalışacağı kaydedildi. Açıklamada, \"Kentin sorunlarının çözümü noktasında STK ve muhtarların şikayet ve önerilerini de dikkate alacak olan Müdürlük ayrıca, kent yararına STK\'lar tarafından yapılan projelere de imkanlar dahilinde destek sunmaya çalışacak. Birim, ilk çalışmasında, bin 42 muhtar ve bin 62 STK\'ya yönelik durum tespiti ile memnuniyet anketi yapacak. Durum tespit ve memnuniyet anketi sayesinde mahallelerin ve kentin sorunları tespit edilecek. Durum tespit ve memnuniyet anketinde sonucunda sorunların çözümü için gerekli birimlere üst yazı ile bildirimler yapılarak, belirli aralıklarla STK ve muhtarları ziyaret ederek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nin çalışmalarını ve projelerinin tanıtımını yaparak önerileri dikkate alacak\" denildi.