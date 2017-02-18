Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyımdan Amedspor'a bütçe şartı: İsmi değiştirin!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Cumali Atilla, belediye tarafından Amed Spor Kulübü’ne ayrılan destek bütçesinin verilmesi için şart koştu. Atilla, kulüp yönetiminden Amedspor ismini değiştirmesini istedi. Daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor ismiyle spor faaliyetlerini sürdüren, 8 Ekim 2014 tarihinde belediye çatısı altından çıkan kulübün ismi Amed Sportif Futbol Takımı olarak değiştirildi. 2. Lig Beyaz Grubu’nda üst sıralarda mücadele eden Amedspor, halen Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen tesisleri kullanıyor.

‘Bizi de yönetime alın’

Dihaber'den Lezgin Akdeniz'in aktardığına göre; Atilla aynı zamanda belediyeden bazı isimlerin de kulüp yönetimine alınmasını istedi. Amedspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Edemen ve yönetim kurulundan oluşan 7 kişilik heyet ile belediye binasında yaptıkları görüşmede Atilla, kulüp yönetimine, takımın isminin değiştirilmesini ve takım yönetiminde yer almak istediklerini iletti. Bunun üzerine Kulüp Başkanı Edemen, “Bunun istek ile olabilecek bir şey olamayacağını ve kentlilerin değer verdiği bir takımın ismini değiştirmenin doğru olmayacağını” söyledi.

Genel kurul tarafından seçilen yönetime dışarıdan dahil olmanın söz konusu olmayacağını söylemesi üzerine Atilla, “Olamayacaksa bizim de şu an yapabileceğimiz bir desteğimiz olmaz” dedi.

“Saygı gösterilmeli”

Amedspor Başkanı Edemen, kayyımın ön yargılı yaklaşmasının doğru olmadığını ve halkın sevdiği Amedspor ismine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Edemen, “Belediyelerin, amatör spor kulüplerine aktardığı bütçeden kulübün bir geliri vardı. Ayrılan bütçe bizi kısmen rahatlatıyordu. Belediye var olan yasalar çerçevesinin sağladığı işleyiş çerçevesinde bize destek olmaya çalışıyordu. Bu bize özgün yapılan bir şey değil. Türkiye’nin her kentinde yerel yönetimler spor kulüplerine destek veriyorlar. Belediye, halkın parasıyla halkın takımına destek vermelidir. Sonuçta bu kulüp bir futbol takımıdır. Siyaset ile ilişkilendirilmemeli. Canım istedi diye kulübü Edemen Spor yapamam” dedi.

Kulüplerinin kendi imkânları ile ayakları üstünde durmayı başardığını söyleyen Edemen, “Kent dinamikleri ve insanından gelecek olan desteğin kendilerini çok rahatlatacağını” sözlerine ekledi.