Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Ankara Etimesgut Kaymakamı kayyım olarak atandı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın tutuklanmasından sonra belediyeye kayyım atandı.

Belediyeye kayyım olarak atanan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla yarın görevine başlayacak.

HDP: Tanımıyoruz!

HDP, belediyeye kayyım atanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada kayyımın tanımayacağı belirtildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklama şöyle:

Keyfi, hukuksuz ve demokrasiye aykırı uygulamaları olağan hale getirmiş olan iktidar bir adım daha attı. Diyarbakır halkının siyasi iradesini yok sayarak, yüz binlerce insanın seçtiği Eşbaşkanlar Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’yı cezaevine koyan AKP Hükümeti, son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atadı.

AKP-Erdoğan yönetiminin siyaset anlayışı seçilmişleri tutuklamak, atanmışları yönetici yapmaktır. Bu atamayı hukuken ve siyasi olarak tanımıyoruz. OHAL’e ve Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanan kayyum darbesi, halk iradesinin gasp edilmesidir.

Bir kez daha vurguluyoruz ki, kayyum düzenlemesi cunta Anayasası’nın bile birçok maddesine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da dahil olmak üzere demokratik uluslararası anlaşmalara, evrensel hukuka ve temel insan haklarına aykırıdır.

Halk iradesini yok sayarak gasp eden, seçilmiş yerel yöneticileri ve kurulları işlevsiz kılan bu hukuksuz düzenleme, demokrasiye ve adalete inanan herkes için yok hükmündedir.

HDP’den ilk tepki

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, kayyım atanmasına “Seçim yoluyla başaramadılar ama şimdi kaymakamı kayyum yaparak Diyarbakır’ı aldıklarını sanıyorlar. Seçimle göreve gelinmesi gereken bir yere kayyum atamak, gelinen noktayı ortaya koymaktadır” sözleriyle tepki gösterdi.

Baluken: Çılgınlık içerisindeler

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken de kayyım atamasını Meclis kürsüsünden şöyle değerlendirdi:

“Bir çılgınlık içerisine girdiler. Hükümet Amed’in Kürt halkı açısından, Türkiye demokrasi güçleri açısından anlamını biliyor. Umarım, sonuçlarını iyi hesaplamıştır. ‘Halep’i Halepliler, Musul’u Musullular yönetsin’ diyenler, Diyarbakır’ı Saray memurlarıyla yönetmeye kalkıyorsa, bu, ancak kendi siyasi akıbetini hızlandırma açısından çılgınlıktır. Ortadoğu’da bu tarz diktatörlük ve çılgınlığa girenlerin daha büyük sarayları vardı!”

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da haklarında yürütülen soruşturma kapsamında 5 gün boyunca gözaltında tutulan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cumali Atilla Kimdir?

Atilla hakkında Ankara Valiliği'nde yer alan bilgiler şöyle:

"1964 yılında Elazığ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Sırasıyla; Uğurludağ Kaymakam Vekilliği, Çobanlar Kaymakam Vekilliği, Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Beyşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Halen Etimesgut Kaymakamı olarak kamu hizmetine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır."