Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım kararının iptali davasında, ilk duruşma 13 ay sonra görüldü

Hatice Kamer

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine kayyum atama kararının iptali için açılan davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmayı HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Diyarbakır milletvekilleri ile il, ilçe yöneticileri takip etti.

Ebru Günay, duruşmadan sonra bir açıklama yaparak, "Burada bir gasp, talan ve yolsuzluk var. En önemlisi belediye başkanlarımız serbest bırakılıp bir an önce görev başına dönmelerini umuyoruz" dedi.

HDP Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise davayla ilgili BBC Türkçe'ye konuşarak iki hafta içinde kararın çıkmasını beklediklerini söyledi.

"Duruşmanın 13 ay sonra yapılması hukuk, siyaset ve halk iradesinin gasp edilmiş olması açısından korkunç bir şey, çünkü bu süre zarfında büyükşehir belediye başkanımız tutuklandı, ceza aldı. Karar istinaftan geçti ve dosyası şimdi Yargıtay'da. Kayyım her türlü işlemi yaparken, asıl karar verilmesi gereken dava sürüncemede bırakılıyor. Biz bu davada haklı olduğumuzu ve kayyım atama kararının iptal edilmesini istiyoruz."

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, kayyum atanan tüm belediyeler için atama kararının iptali için başvuruda bulunduklarını da ekledi.

2016 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın yerine kayyum atama kararının iptali için yapılan başvuru reddedilmişti.

Halkların Demokratik Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine 19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararıyla il valisi Hasan Basri Güzeloğlu, belediye başkan vekili sıfatıyla kayyum olarak atanmıştı. 22 Ekim'de tutuklanan Mızraklı'ya, 9 Mart tarihinde Diyarbakır'da görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

HDP 1 Mart yerel seçimlerinde HDP; 3'ü büyükşehir olmak üzere toplamda 65 belediye kazandı. KHK gerekçesiyle 6 belediye başkanına mazbataları verilmedi. 19 Ağustos 2019'da Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandı. HDP 20 Ağustos tarihinde açıkladığı kayyum raporunda şu ana kadar Kayyum atanan belediye sayısının 47 olduğunu duyurdu. Tutuklanan belediye eş başkanı sayısı ise 18.

HDP'nin raporuna göre kayyum atanan belediyelerdeki toplam seçmen sayısı 4 milyon 268 bin.