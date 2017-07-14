Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı tahliye edildi

30 Ekim'de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı hakkında tahliye kararı verildi. Anlı, akşam saatlerinde tahliye oldu.

Anlı, 30 Ekim’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ile birlikte tutuklanmıştı. Anlı ve Kışanak’ın yerine ise kayyum atanmıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 51 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fırat Anlı hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme', 'Örgüt üyesi olmak' ve 9 kez 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 121 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosyadaki diğer 50 şüpheli hakkında da 5 yıldan ağırlaştırılmış ömür boyuna kadar değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Fırat Anlı kimdir?

1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Siyasi Partiler Rejimi konusunda yüksek lisans eğitimini aldı. 1994 yılında HADEP Diyarbakır İl Başkanı oldu. 1995 yılında tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi’nde kaldı. 1996 yılında Ankara’da HADEP Genel Merkez yöneticileriyle birlikte tutuklandı. Elmadağ Cezaevi’nde yattı.

2003-2004 yılları arasında DEHAP İl Başkanlığı yaptı. 2004 yılında Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Bingöl Belediye Başkan adayı oldu. 2009 yılında DTP Diyarbakır İl Başkanı oldu. Avrupa Parlamentosu, Sosyalist Enternasyonel ve bir çok uluslar arası konferans ve toplantılara katıldı. KCK operasyonları kapsamında 2009 yılında tutuklandı. 40 ay cezaevinde kaldı. 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı oldu.

Fırat Anlı, Dr. Özlem Sezgin Anlı ile evli, Payiz ve Peyman Gûlmîr’in babasıdır.