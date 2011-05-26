Diyarbakır bütçesinde kadayıf kavgası

T24- Diyarbakır Valiliğine bir gün içinde alınan bin 868 liralık fıstıklı kadayıf dahil olmak üzere, usulsüz harcama yapıldığı gerekçesiyle valiliğinin bütçesini kısan Diyarbakır İl Genel Meclisi'nin bütçesi 6 aydır onaylanmıyor. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ın bütçeyi 5 kez geri göndermesiyle, Türkiye tarihinde bu kadar süre içinde bütçesi onaylanmayan tek il Diyarbakır oldu. Okul, yol, köprü gibi yatırımlar durduruldu.

Taylan Esmer'in Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan (26 Mayıs 2011) haberinin bir kısmı şöyle:







Diyarbakır İl Genel Meclisi’nin hazırladığı rapor, Diyarbakır Valiliğinin, Temsil Tören Ağırlama Giderleri Yönetmeliği’ne uygun davranmadığını ortaya çıkardı. Yönetmelik hususlarına dahil olmayan çok sayıda harcama yapan Valiliğin bu harcamaları arasında en fazla dikkati ise 929 nolu, 19 Şubat 2010 tarihli ödeme emirli bir gün de alınan bin 868 TL’lik fıstıklı kadayıf kalemi oldu. Yine dikkat çeken bir diğer harcama ise Orhan Asoğlu adına düzenlenmiş ödeme emrinde koruma polislerine bir günde 790 TL’lik yemek parası. Diyarbakır İl Genel Meclisi de hazırladığı 68 milyon TL’lik 2011 yılı bütçesinde bu usulsüz, keyfi harcamaların önüne geçmek için Valilik Özel Kalemi bütçesini bir milyon 828 bin TL’den yaklaşık 400 bin TL’ye kadar indirdi. Bütçede, valiliğin aralarında köy ve mezraların da bulunduğu toplam bin 800 yerleşim birimi için ayrılmasını istediği 3 milyon 800 bin TL’lik bütçeyi de İl Genel Meclisi 22 milyon TL’ye çıkardı.



Valinin tutumu hizmeti durdurdu



İl Genel Meclisi’nin, valiliğin bütçesini kısarak, bin 800 yerleşim birimi için ayrılan bütçeyi arttırması üzerine Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak da Meclis’in 2011 yılı bütçesini yaklaşık altı aydır onaylamıyor ve bu süre içinde beş kez bütçeyi geri gönderdi. Vali’nin bu tutumuyla birlikte, Diyarbakır Türkiye tarihinde bu kadar süre içinde bütçesi onaylanmayan tek il olmuş oldu. Bütçenin onaylanmaması nedeniyle İl Genel Meclisi’nin 2011 yılı için gündemine aldığı ve onay verdiği bütün yatırımlar da zorunlu olarak durduruldu. Şu ana kadar köy ve mezralar da dahil okul, yol, köprü, menfez ve içme suyu yatırımlarının tamamı askıya alındı.



AKP'nin çabası da işe yaramadı



Valiliğin her defasında geri gönderdiği bütçeyi yatırımları ve keyfi harcamaları dikkate alarak yeniden düzenleyen İl Genel Meclisi, en son AKP'li meclis üyelerinin de oylarıyla bütçeyi oy birliğiyle onaylayarak valilik onayına gönderdi. Ancak valilik, 5 kez kendisine gönderilen bütçeyi de en son 16 Mayıs tarihinde onaylamayarak tekrar meclise geri gönderdi.

İl Genel Meclisi üyelerinin, bütçenin veto edilmesi üzerine aylar önce hazırladıkları ve Meclis’e sundukları raporda, geçen yıl Haziran ayında göreve başlayan Vali Mustafa Toprak'ın Meclis’i bir gün bile ziyaret etmediğini belirttiler. Daha önceki vali döneminde belirli bir diyalogun olduğu ve bazı konularda görüşmelerin yapılarak, mutabakatın sağlanabildiği ifade edilen raporda, ancak yeni valinin göreve başlamasıyla birlikte İl Genel Meclisi’nin bypass edilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Meclis üyeleri raporda valiye de seslenerek, “Sayın valimiz şunu iyi bilmelidir ki bu Meclis kendisinin bypass edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyecektir” dedi.



Meclis: Valiliğin harcamaları ahlaki değil



İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Bakanı Nihat Üzmez, keyfi harcamalara son vererek, bütçede kısıtlamaya mecliste oy birliğiyle gittiklerini söyledi. Üzmez, Valiliğin Özel Kalem için bir milyon 828 bin TL talep etmesini, aralarında köy ve mezraların da bulunduğu bin 800 yerleşim yeri için ise sadece 3 milyon 800 bin TL ayırmasını ahlaka, adalete ve eşitliğe aykırı buldukları için bu kısıtlamayı yaptıklarını belirtti.

Şu anda tüm yatırımlarının durduğunu belirten Üzmez, “Cari harcamalar, araç yakıt giderleri ve personel harcamaları dışında hiçbir şey yapamıyoruz. Bütçeye bu kadar zaman geçmesine onay verilmemesini siyasi bir karar olarak görüyoruz, yoksa hukuki bir yönü yok. Yatırım yapılmadığı için halk meclis üyelerini suçluyor” diye konuştu.