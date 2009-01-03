Diyarbakır bombacısına 9 kez müebbet

Diyarbakır’da yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı yapan PKK’lı Polat'a 9 kez ömür boyu hapis cezası verildi.

3 Ocak 2008 günü altısı öğrenci yedi kişinin ölümü, 68 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı Erdal Polat dün 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına çıktı.



Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda bombacı Polat’ı ülke birliği ve bütünlüğünü bozmak, biri korucu, yedisi sivil sekiz kişinin ölümüne neden olmak suçundan dokuz kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Polat ayrıca Huzur Polis Merkezi’ne el bombalı saldırıda bulunup polis Rahman Şanlı’yı yaralamak, ruhsatsız silah bulundurup bu silahla örgüt adına suç işlemek, patlayıcı madde bulundurmak, kamu malına zarar vermek ve işlenen suçun yoğunluğu niteliği verdiği tehlike nedeniyle de toplam 75 yıl 4 ay hapis cezası ile 321 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.

