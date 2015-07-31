Diyarbakır bombacısının ailesi: Çocuğumuz MİT'in kontrolündeydi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında kurulan bir heyetin HDP’nin 5 Haziran’daki Diyarbakır Mitingi’ne bomba koyduğu iddiasıyla tutuklanan Orhan Gönder’i Ankara Sincan Cezaevi’nde ziyaret ettiği ortaya çıktı. Heyetin aktardığına göre Gönder, annesiyle cezaevindeki ilk karşılaşmalarında, "Anne inan ben yapmadım" demiş. Aile ise, Gönder hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim çocuğumuz MİT’in güvenlik birimlerinin kontrolündeydi, o zaman bu eylemi nasıl yaptı? Eğer MİT, diğer resmi birimler bizim uyaralırımızı dikkate alsalardı bu kolayca önlenebilirdi. Önlemediklerine göre bu eylem acaba bile bile göre göre mi yaptırıldı?"

CHP milletvekilleri Necati Yılmaz, Şanal Sarıhan ve Utku Çakırözer’in de bulunduğu öğrenilen heyetin ziyareti salı günü gerçekleşti. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, ziyarete ilişkin bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, “Orhan Gönder’i cezaevinde ziyaret ettik; ailesiyle de görüştük. Yaklaşık bir saat süren ziyarette kendisi sıklıkla ‘HDP mitingine bombayı ben koymadım, saldırıyı ben yapmadım’ dedi. İzlenimimiz bazı gerçeklerin üstünü örtmeye, gizlemeye çalıştığı yönündeydi” dedi. Ağbaba’nın ziyaretlerine ilişkin paylaştığı bilgiler özetle şöyle:

'Bazı şeyleri gizlediği hissediliyordu'

“Ziyaretten önce aileden de bilgi almıştık. Ziyarette kendisine ailesinin selamlarını da ilettik. Yönelttiğimiz sorular üzerine Orhan Gönder bize, sürekli, ‘Benim bir ilgim yok. Mitinge saldırıyı ben yapmadım’ dedi. IŞİD’le ilişkisinin olmadığını söyledi. Adıyaman’daki ilişkileri konusunda sorular sorduk. Hiçbir eylemenin olmadığını sadece namaz kılmaya başladığını, IŞİD’le bağının olmadığını söyledi. Evden kaçıp neden kaybolduğuna ilişkin sorularımızı, ‘canı sıkıldığı için’ kaçtığı karşılığını verdi. Bu soruları derinleştirince susmayı tercih etti. Zaten yanıtlarında da bildiği bazı şeyleri söylemek istemediği, gizlediği hissediliyordu. Ailesinin iddiaları ve güvenlik birimlerinin görevlerini yapmadıkları iddialarıyla ilgili çok detaylı sorular yönelttik ama bunların hiçbirine doğru dürüst açıklayıcı bilgiler vermedi. Vermekten kaçındı.”

'Aile MİT’i adres gösterdi'

Ağbaba, Orhan Gönder’den tartışmalı sorulara yanıt alamadıklarını ancak ailesinin anlatımlarının önemli olduğunu söyledi. Ağbaba, ailenin anlatımlarına ilişkin ise şunları söyledi:

“Aile çocukları (Orhan Gönder) dershaneye gidip sonra da eğilimlerinde değişiklik olunca ve bu eğilimlere karşı çocuğu ikna edemeyince resmi ve güvenlik birimlerine başvurularda bulunuyorlar. Adıyaman’da polise gidiyorlar, terörle mücadeleye gidiyorlar, MİT’e başvuruyorlar. ‘Bizim çocuğumuz değişti, artık IŞİD’e sempati duyuyor, önlem alın’ diyorlar, uyarıyorlar. Hatta AKP’nin Adıyaman mitingi sırasında Başbakan’la görüşüp durumu iletiyorlar. Akçakale’ye sınıra kadar gidip çocuklarını arıyorlar. Tüm bu girişimlerine karşın çocuğun sınırdan geçihp IŞİD7e katılıp sonra da geri dönüp mitinge bomba atmaktan yakalanması üzerine şimdi, ‘Tüm güvenlik birimleri herşeyi bilirken neden önlem almadılar? Bizim çocuğumuz MİT’in güvenlik birimlerinin kontrolündeydi, o zaman bu eylemi nasıl yaptı? Eğer MİT, diğer resmi birimler bizim uyaralırımızı dikkate alsalardı bu kolayca önlenebilirdi. Önlemediklerine göre bu eylem acaba bile bile göre göre mi yaptırıldı’ sorularını soruyorlar.”

Ziyaret hakkında bir rapor açıklayacaklarını söyleyen Ağbaba, başkanlığındaki CHP heyeti, tutuklu gazeteciler Hidayet Karaca ile Mehmet Baransu’yu da Silivri Cezaevinde ziyaret etti. Heyet, hasta mahkumlar arasında yer alan Odak Dergisi Yazı İşleri Müdürü Erol Zavar’la da Sincan cezaevinde görüştü.