Diyarbakır-Bingöl karayolunda 100 kiloluk bomba bulundu

Diyarbakır Bingöl karayolunda 100 kilo tuzaklanmış bomba bulundu. Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde Diyarbakır- Bingöl karayolunun Hedik Köyü yol ayrımında, güvenlik güçlerinin geçiş yoluna yan yana konulmuş 2 mutfak tüpü içinde, patlatılmaya hazır 100 kiloluk bomba bulunarak imha edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı, Lice 2'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat ve operasyonel faaliyet yaptığı belirtilerek şöyle denildi:

"Lice İlçesi'nin Abalı Köyü sınırları içinde kalan Bingöl- Diyarbakır karayolunun Hedik Köyü yol ayrımında bugün saat 09.55 sıralarında, bölücü terör örgütü PKK/KCK tarafından yan yana döşenmiş 2 adet mutfak tüpü içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram amonyum nitrat ihtiva eden, kablo kontrollü ve elektrik fünye ateşleme düzenekli el yapımı patlayıcı madde bulunmuştur. Adli makamların talimatları doğrultusunda, 11 Haziran 2012 günü saat 10.20 sıralarında el yapımı patlayıcı madde yerinde patlatılarak imha edilmiştir."

Tuzakladığı bomba patlayınca öldü

Siirt'in Eruh İlçesi'nde karayolu yapımını üstlenen özel bir şirkete ait şantiyeyi basan PKK'lılar iş makineleri ve araçları ateşe verip yaktı. Teröristlerin şantiyeye tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu 1 PKK'lı öldü.

Siirt Valiliği, bir grup PKK'lının Eruh İlçesi'nde Eruh-Fındık karayolunu yapan özel bir firmanın şantiyesinin bugün saat 02.20 sıralarında bastığını açıkladı. Açıklamada, "Özel bir inşaat şirketine ait 3 adet iş makinesi, 2 rock, 1 ekskavatör, bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından yakılmıştır. Olayla ile ilgili olarak görevlendirilen birlikler tarafından, olay yerinde zaman ayarlı bir patlayıcı madde düzeneği ve silahı ile birlikte 1 terörist cesedi bulunmuştur. Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetler devam etmektedir" denildi.

Bomba tuzaklamak istediler

Eruh kırsalında PKK'lıların bastıkları şantiyedeki işçilere önce bi süre örgüt propagandası yaptıkları öğrenildi. Propagandanın ardından iş makineleri ve araçları ateşe veren PKK'lıların bölgeye gelecek olan güvenlik güçlerine de bombalı tuzak kurdukları belirtildi. Teröristlerden birinin işçilerin silah tehdidi ile bir bölgede toplandığı sırada şantiyenin başka bir bölgesine bomab tuzaklamak istedi. PKK'lı tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu olay yerinde öldü. Diğer PKK'lılar ise patlamanın ardından ölen arkadaşlarının cesedi ve silahını olay yerinde bırakarak kaçtı. Güvenlik güçleri kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.