Diyarbakır-Bingöl karayolu 23 gün sonra açıldı

Eylem nedeniyle kapalı olan Diyarbakır-Bingöl karayolu, 23 gün sonra ulaşıma açıldı.

24 Mayıs'tan bu yana göstericiler tarafından yapılan eylemler nedeniyle ulaşıma kapalı olan karayolu açıldı.

Barikatlar kurularak ve iş makinalarıyla hendekler açılarak ulaşıma kapatılan karayolunda, ulaşım zaman zaman güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası kontrollü olarak yapılabiliyordu.

Lice'de çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Göstericilerin KCK'nın açıklamasıyla bundan sonra eylemlerini yol kapatarak değil, kuracakları çadırda oturma eylemi şeklinde devam ettirecekleri belirtildi.