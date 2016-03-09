Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden valiliğe ceza

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nden operasyonlar sırasında çıkarılan hafriyatların Dicle Üniversitesi arazisine dökülmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valiliği'ne 9 bin 600 lira para cezası kesti. Üniversiteden gelen talep doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün onayı ile cezai işlemin ortadan kaldırıldığı ve hafriyatın aynı yere dökülmeye devam edildiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ferit Aslan’ın haberine göre, Diyarbakır'ın 6 mahallesinde 2 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ederken güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Çatışma ve patlamalar nedeniyle yıkılan binaların enkazından kaldırılan hafriyat ise son 2 haftadır kamyonlarla Sur'dan çıkarılarak Dicle Üniversitesi sahasında yer alan Dicle Nehri kenarına dökülmeye başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 29 Şubat'ta kentin hafriyat alanı olmamasına rağmen Sur hafriyatının Dicle Nehri kenarına döküldüğünü tespit edince, valiliğe 9 bin 600 lira para ceza kestiği ortaya çıktı.

Belediyenin ceza kesmesi ve uyarması üzerine, Dicle Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurarak, sahalarında çukurlar bulunduğu ve bunların hafriyat ile doldurulmasını talep etti ve valiliğin oluru ile Sur hafriyatlarının yeniden aynı noktaya döküldüğü belirtildi.

Üniversitenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün uygun görmesi ile Sur'dan kamyonlarla çıkarılan hafriyat, kentin hafriyat bölgesi olan Talaytepe ve Dokuzçeltik bölgesi yerine, üniversitenin sahasına dökülmeye devam edildiği ve cezai işlemin de bu gerekçe ile belediye tarafından kaldırıldığı öğrenildi.