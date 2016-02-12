Diyarbakır Barosu’ndan Cizre’de öldürülen kadınları teşhir eden görevliler hakkında suç duyurusu

Cizre’de iki kadın cesedinin çıplak şekilde sokakta teşhir edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunan Diyarbakır Barosu, sorumlu görevlileri, “ölüye saygısızlık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, kişinin hatırasına hakaret” ile suçladı.

Diyarbakır Barosu, Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki kadın cesedinin çıplak şekilde sokakta teşhir edilmesiyle ilgili suç duyurusu yaptı. Bugün Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, kadınları teşhir edenlerin cenazeye işkence ve saygısızlık yaparak, durumlarını fotoğraflayıp yayınladıkları ifade edildi.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen imzalı dilekçede, şüpheli kamu görevlilerinin, “ölüye saygısızlık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, kişinin hatırasına hakaret” suçlarından soruşturulup yargılanması istendi.

İki kadın 10-11 Şubat’ta öldürülmüş, cenazelerinin görüntüleri sosyal medyadan yayınlanmıştı.

“Sorumlular, kamu görevlisi”

Dilekçede, fotoğrafı çeken ve yayınlayanların neden kamu görevlisi olduğunun düşünüldüğü şöyle açıklandı: “Cizre’de 14 Aralık 2015’ten beri sokağa çıkma yasağı uygulandığından, sivil ya da başkaca bir kişinin olay mahallinde bulunma ve resimleme ihtimali bulunmuyor.”

Dilekçede suçun mahiyetine ilişkin şöyle dendi:

“Türk Ceza Kanunu 130/2. maddesi, ölünün ceset veya kemiklerine tahkir edici fiillerde bulunan kişinin cezalandırılacağı, yine TCK’nın 216. maddesi halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama fiilini hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştür. Güvenlik görevlilerinin elektronik ortamda ulaşılabilen fotoğrafları suç işleme saiki ile çekilmiş, ölüye hakaret ve ölen kişinin kimliği üzerinden toplumun bir kesimi olan Kürt vatandaşların tahrik ve aşağılamanın amaçlandığından kuşku bulunmamaktadır. Şüphelilerin, yapmış olduğu gayrı insani ve aşağılayıcı muamele ile Cizre halkına ve Kürtlere bir mesaj verilerek toplumun aşağılanarak tahrik edilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır.”