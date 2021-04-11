Diyarbakır Barosu'nun yeni Başkanı Nahit Eren oldu

Diyarbakır Barosu 47'nci Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde Nahit Eren 693 oyla yeni başkan seçildi.

Park Yıldız Konferans Salonu'nda 10-11 Nisan tarihleri arasında yapılan Diyarbakır Barosu 47'nci Genel Kurulu'nda üç aday yarıştı. Mevcut başkan Cihan Aydın ve Cengiz Baysal bireysel katılırken, Nahit Eren yönetim kurulu listesiyle yarıştı. Oy sayımının ardından Nahit Eren 693 oyla Diyarbakır Barosu’nun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Cihan Aydın ise 594 oy alırken; diğer aday Cengiz Baysal 45 oy aldı.

Yeni Başkan Nahit Eren, Tahir Elçi'yi andı

Nahit Eren, başkan seçilmesinin ardından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare’nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı saldırıda öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi andı.

Eren, "Diyarbakır Barosunda başkan isimleri değişecek elbette. “Ebedi Başkan” sıfatın değişmeyecek Tahir Başkanım..." ifadelerini kullandı.

Cihan Aydın: Meslektaşıma başarılar diliyorum

Mevcut başkan Cihan Aydın sosyal medyadan bir paylaşım yaparak yeni başkana başarılar diledi.

Aydın, "İki buçuk yıl boyunca büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm ve yeniden aday olduğum Diyarbakır Baro Başkanlığı seçimini meslektaşım Nahit Eren kazanmıştır. Meslektaşıma başarılar diliyorum." dedi.