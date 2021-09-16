Diyarbakır Barosu ve Elçi ailesi mahkemeye başvurdu: “Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti” diyen Davutoğlu dinlensin

Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi'nin ailesi, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kenti ziyaretinde ifade ettiği beyanlar üzerine Tahir Elçi davasında dinlenmesi için Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Baronun başvuru dilekçesinde, Elçi'nin ateşli silahla vurulduğu 28 Kasım 2015 tarihinde Başbakanlık görevini yürüten ve şuan Gelecek Partisi Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu’nun, 12 Eylül tarihli Diyarbakır ziyareti sırasında kamuoyuna da yansıyan bir takım açıklamalarda bulunduğu hatırlatılarak, “Basın mensupları ile yapmış olduğu toplantıda ‘Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti’ şeklindeki açıklamada bulunmuştur. Söz konusu açıklama kamuoyuna yansımıştır” denildi.

"Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; açıklamanın yapıldığı gün Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır Barosu'nu da ziyaret ettiği de belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimizle gerçekleşen görüşmede de ‘Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti’ beyanını tekrarlamış ve söz konusu suikast ile birlikte zor ve karanlık bir sürece girildiğini beyan etmiştir. Baro başkanı olarak kendisine söz konusu dönemin Başbakanı olarak sorumluluğu hatırlatılmış ve dosyaya yansımayan bilgilerin kamuoyuyla paylaşımı talep edilmiştir.

"Kendisi söz konusu dönemde olduğu gibi hala devlet içinde 1990 yıllardaki atmosferi tekrar geri getirmek isteyen grupların olduğunu, cinayetin aydınlatılması için gerekli talimatları verdiğini, o sürecin zorluğunu ve yaşananları hatırlatarak bazı grupların engellemelerinden bahsederek hatta söz konusu oluşumların kendisine de yöneldiğini ve başbakanlıktan ayrıldığını belirtmiştir. Bu suikastın aydınlatılması için kendi dönem süresine ilişkin sürece dair gerekli yardımı sunabileceğini belirtmiştir.”

Dilekçede, Davutoğlu’nun duruşmada dinlenmesi talep edildi.

TIKLAYIN | Davutoğlu Diyarbakır’da konuştu: 90’lı yılların bütün aktörleri geri geldi