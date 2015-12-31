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Diyarbakır Barosu: Matemimiz katiller adalet önüne çıkarılıncaya kadar devam edecek

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım'da Suriçi'nde öldürülmüştü

31 Aralık 2015 18:36

Diyarbakır Barosu, 28 Kasım’da öldürülen Tahir Elçi’yi andı. Diyarbakır Barosu’ndan Ahmet Özmen, “Acımız ilk günkü kadar taze, matemimiz katiller bulunup adalet önüne çıkarılıncaya kadar devam edecek” dedi.

Diyarbakır Barosu ölümünün 33. gününde Tahir Elçi’yi anmak ve sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için Suriçi'ne yürüdü. Elçi’yi öldürüldüğü Suriçi’nde Dört Ayaklı Minare’nin önünde anmak isteyen avukatlara izin verilmedi.

Baro önünden Sur’a kadar yürüyen avukatlar Dağkapı Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen, “Acımız ilk günkü kadar taze, matemimiz katiller bulunup adalet önüne çıkarılıncaya kadar devam edecek” diye konuştu.  

“Bu kanunsuz işlemlerin bir an önce sonlandırılmasını bekliyoruz” diyen Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne Anayasa ne de yasalarda hiçbir yasal dayanağı olmayan sokağa çıkma yasakları,  bölgenin birçok yerinde; Cizre’de, Nusaybin'de, Silopi’de, Silvan’da Dargeçit’te ve Sur’da ne yazık ki halen devam ediyor.  Bu kanunsuz işlemlerin bir an önce sonlandırılmasını bekliyoruz. Sevgili Başkanımız Tahir Elçi’nin de son sözlerinde belirttiği gibi ‘Biz bu bölgede savaş, çatışma ve güvenlik operasyonları istemiyoruz. Barış, demokrasi, hak ve adalet istiyoruz’. Sokağa çıkma yasaklarının her yerde derhal sonlandırılması talep ediyoruz.”

 

 

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