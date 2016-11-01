Diyarbakır Barosu, internet kesintileri için AYM’ye başvurdu

Diyarbakır Barosu, Diyarbakır’da yaşanan ve hayatı olumsuz etkileyen internet kesintisi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurduğunu duyurdu. Baro, yaptığı açıklamada internet kesintisinin ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu belirtti.

Barodan yapılan açıklama şöyle:

Baromuz 26.10.2016 – 31.10.2016 tarihlerinde İlimiz ve Bölgemizde meydana gelen internet kesintileri sebebiyle Anayasanın 26. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlalinin tespiti için Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapmıştır.

1136 sayılı Avukatlık yasasının 76. Maddesi uyarınca hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi çerçevesinde yapılan başvuruda ‘’ yaşanan internet kesintilerinin, teknik bir arızdan dolayı değil kamusal bir müdahale sonucu meydana geldiği belirtilmiş ve her yaşanan önemli toplumsal olaylar ve gelişmeler sonrasında internet bağlantısının tamamen kesildiği vurgulanmıştır.