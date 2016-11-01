T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Barosu, internet kesintileri için AYM’ye başvurdu

Baro, yaptığı açıklamada internet kesintisinin ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu belirtti

01 Kasım 2016 20:59

Diyarbakır Barosu, Diyarbakır’da yaşanan ve hayatı olumsuz etkileyen internet kesintisi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurduğunu duyurdu. Baro, yaptığı açıklamada internet kesintisinin ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu belirtti.

Barodan yapılan açıklama şöyle:

Baromuz 26.10.2016 – 31.10.2016 tarihlerinde İlimiz ve Bölgemizde meydana gelen internet kesintileri sebebiyle Anayasanın 26. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlalinin tespiti için Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapmıştır.

1136 sayılı Avukatlık yasasının 76. Maddesi uyarınca hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi çerçevesinde yapılan başvuruda ‘’ yaşanan internet kesintilerinin, teknik bir arızdan dolayı değil kamusal bir müdahale sonucu meydana geldiği belirtilmiş ve her yaşanan önemli toplumsal olaylar ve gelişmeler sonrasında internet bağlantısının tamamen kesildiği vurgulanmıştır.

ETİKETLER

diyarbakır barosuinternet kesintisiaymbaşvuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24