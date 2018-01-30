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Diyarbakır Barosu: İfade özgürlüğüne müdahaleleri kabul etmemekteyiz

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Barosu, Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bazı kişi ve kurumların kaygılarını dile getirmesinin gözaltı işlemine konu edilmesini endişe ile karşıladıklarını belirtil

30 Ocak 2018 23:25

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Barosu, Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bazı kişi ve kurumların kaygılarını dile getirmesinin gözaltı işlemine konu edilmesini endişe ile karşıladıklarını belirtilerek, \"TTB üyelerinin söz konusu operasyona yönelik sosyal medyada başlatılan linç kampanyası, soruşturma ve akabinde yapılan gözaltı işlemlerinin demokratik bir toplumda kabul etmek mümkün değildir\" denildi. 
Akşam saatlerinde Diyarbakır Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye\'de 7 yıl önce başlayan savaşta şimdiye kadar 500 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6.5 milyon insanın ise evlerine terk ettiği belirtildi. Suriye\'nin Afrin kentine yönelik askeri müdahale nedeniyle bazı kişi ve kurumların kaygılarını dile getirdiğine yer verilen baro açıklaması şöyle:
\"Afrin\'e başlatılan müdahaleye yönelik yaratacağı sonuçlar itibariyle bazı kişi ve kurumlarca duyulan kaygıların, şiddet ve şiddet çağrısı içermeyecek nitelikte dillendirilmesinin soruşturmalara ve gözaltı işlemine konu edilmesini bir hukuk örgütü olarak endişeyle karşılamaktayız. Bu kapsamda Türk Tabipler Birliği Konsey Üyelerinin söz konusu operasyona yönelik yaptıkları basın duyurusundan sonra kendilerine yönelik sosyal medyada başlatılan linç kampanyası, soruşturma ve akabinde yapılan gözaltı işlemlerinin demokratik bir toplumda kabul etmek mümkün değildir. Gelinen aşamada toplumsal barış ve birliktelik açısından tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerileri dikkate alınarak topumda oluşan kutuplaşmanın önüne geçecek, sorunların çözümüne yönelik yapıcı adımlarların atılması elzemdir. Bu amaçla Diyarbakır Barosu olarak tarihi ve toplumsal sorumluluğumuzun gereğiyle, sorunlarımızın çözümüne katkı sunacak bir sürecin başlatılması için gerekli desteği sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.\"

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