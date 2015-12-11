Diyarbakır Barosu: Elçi soruşturmasında şüpheli yok

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, şu ana kadar şüpheli olarak hiç kimsenin ifadesi alınmadı; sadece 5 polisin tanık, 1 polisin de müşteki olarak ifadesine başvuruldu.

Geçen 28 Kasım'da Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin, merkez Sur İlçesi'ndeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin yanında katledilmesi ile ilgili soruşturma sürerken; Diyarbakır Barosu soruşturmanın seyrinden memnun olmadığını dile getirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen, soruşturmada bir ilerleme olmadığını ve ağır aksak gittiğini ifade ederek, " Diyarbakır Barosu gibi, tüm dünyaca bilinen, yaptıkları takip edilen bir baronun başkanı katledildi. Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı olmadan evvelde, meslek yaşamında yaptığı demokrasi, barış mücadelesiyle bütün dünya tarafından takip edilen, görüş ve kanaatine başvurulan kişiydi. Dosyadaki maktul kişi, bütün dünyaca bilinen, takip ettiği bir kişidir. Böylesi bir soruşturma dosyası, çok hızlı bir şekilde yürütülmesi lazım. Bütün dünyanın gözü, kulağı bu dosyadadır. Bir an evvel, derhal, bu faillerin ve varsa arkasındakinin bulunması gerekiyor. Bunun ikinci bir alternatifi yoktur. Soruşturma dosyası hızlı sürüyor mu sorusuna ise yanıtımız hayır demektir. Bugün cinayetin 13'üncü günü, dosyada henüz bir şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış bir kimse yok. Tahir Elçi, cinayetinin henüz bir zanlısı, şüphelisi yok. Savcılık tarafından tespit edilmiş veya bize söylenmemiş bir isim konusunda bir bilgimiz yok. Ama tespit edilen kişi varsa, şüpheli olarak ifadesi alınmamıştır, gözaltı işlemi uygulanmamıştır. Özetle bir şüpheli bulunmamaktadır" dedi.

Gözaltına alınan 3 kişi, polislerin vurulmasıyla ilgili

Baro Başkan Vekili Özmen, basında bir deformasyon olduğunu, "Tahir Elçi, cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı" diye haberler çıktığını belirterek, "Bu kesinlikle gerçek dışı bir haberlerdir. Gözaltına alınan 3 kişi, Balıkçılarbaşı mevkiinde yani başka bir deyişle, görüntülerde taksinin durduğu yerde YDG-H üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi tarafından vurulan polislere ilişkin gözaltılardır, Tahir Elçi cinayetiyle kesinlikle bir alakası bulunmamaktadır. Dosyada polislerin tanık olarak alınan ifadeleri var. Biri hariç tüm polislerin ifadeleri tanık olarak alındı. Diğeri de müşteki sıfatıyla, o da yaralanan polisin ifadesi alınmıştır. Tahir Elçi cinayetiyle ilgili şüpheli kimse bulunmamaktadır" diye konuştu.

Deforme olmuş 16 numaralı delil, 40 metre uzakta bulundu

Diyarbakır Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen, olay yerinde bulunan ve incelenmek üzere Ankara'ya gönderilen deforme olmuş mermi çekirdeğinin Elçi'ye 40 metre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Göstericileri getiren taksinin durduğu yerden başlanmak suretiyle olay yeri incelemede deliller numaralandırılmaya başlandı. 1 numara taksinin durduğu yerden başlamak suretiyle 83 numaraya kadar bir delillendirme yapıldı. 83 numaralı delilin bulunduğu yer başkanımızın durduğu yere tekabül eden bir yer. Ancak, olay yerinden 1'den 43'e kadar numaralandırılmış deliller toplandı. 43'ten sonrası hiç toplanamadı bile. 43 numaralı delili bile esas alırsak deforme olmuş mermi çekirdeği 1'den 43'e kadar olan deliller arasında. 43 numaralı delilin bulunduğu nokta bile baro başkanımızın düştüğü yere en az 35-40 metre mesafede. Yani hemen baro başkanımızın yanı başında, hemen ayaklarının yanında ya da 2-3 metre yanında bulunmuş bir mermi çekirdeği yok. Bu delil 16 numaralı delil. Bulunduğu yer sokağın başına doğru taksinin durduğu yere daha yakın bir yere tekabül ediyor. Ama sanki Tahir Elçi'yi vuran mermi çekirdeği bulundu gibi bir algı yaratıldı. Kriminal inceleme sonucu bu ortaya çıkacak gibi çok manipülatif bir algı oluşturuldu, bence bu bir algı operasyonu. Tabi ki o sokakta bulunan her şey çok önemli ve çok kıymetli. Orada askeri araçlar girip çıkıyor, kendi gözlerimiz ile gördük. Yasak kalktıktan sonra esnaf işyerlerini açtı. O delil minarenin oradan ya da başkanımızın vurulduğu yerde bir şekilde oraya taşınmış olabilir mi? Bu bir ihtimaldir ama siz bu zayıf ihtimal üzerinden hani bir kesinlik varmış gibi bir algı yaratılması yanlış bir şey."

DİSK Genel Başkanı Kani Beko Baro'yu ziyaret etti

Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi üzerine Diyarbakır Barosunu ziyaretlerde sürüyor. DİSK Genel Başkanı Kani Beko başkanlığında bir DİSK heyeti de Diyarbakır Barosunu ziyaret ederek, Elçi'nin masasına karanfil bırakıp yetkililerden bilgi aldı. Beko, Elçi'nin bir barış elçisi olduğunu, Ankara mitinginde patlayan bombaları patlatanları bildikleri gibi Elçi'yi vuranları da bildiklerini söyledi.