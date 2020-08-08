Diyarbakır Barosu: Çocukların savaşların ve silahlı çatışmaların tarafı haline getirilmesini kınıyoruz

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, sosyal medyada bazı çocukların PKK'ye katıldıklarına dair paylaşılan videoya ilişkin açıklama yaptı. Komisyon açıklamasında, "Hangi sebeple ve kim tarafından uygulanırsa uygulansın, çocukların savaşlarda veya silahlı çatışmalarda kullanılması insanlık değerlerine ve insancıl hukuk ilkelerine aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

Çocukların savaşlarda ve çatışmalarda taraf haline getirilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak, ülkemizin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşına kadar her birey çocuktur. Çocukların hangi sebeple olursa olsun savaşların ya da çatışmaların tarafı haline getirilmesini kabul etmiyor ve kınıyoruz" denildi.

"Yaşam sürme ve şiddetten korunma hakları ihlal edilmektedir"

Açıklamada varsa bu çocukların derhal ailelerine, aileleri yoksa eğitim ve bakımlarını sağlayacak kurumlara teslim edilmesi talep edildi .

Açıklamada son olarak, "Çatışmalarda yer almaya ve savaşın araçları olmaya zorlanan çocukların barış içinde bir yaşam sürme ve şiddetten korunma hakları ihlal edilmektedir" denildi.