Diyarbakır Baro Başkanı öldürüldü



Tahir Elçi'nin Diyarbakır'daki daha önce zarar gören Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada etraftan silah sesleri duyulduğu kaydedildi. Bir kişinin kalabalığa ateş açmaya başladığı bildirildi.

Çıkan çatışma sırasında Diyarbakır Baro Başkanı‘nın yanına yaklaşan bir kişinin başına ateş ettiği ve Elçi'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayda, üç polis memuru da dâhil çok sayıda kişinin yaralandığı ve yaralı polislerden birinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Tahir Elçi geçen ay bir televizyon kanalında “PKK bir terör örgütü değildir” dediği için gözaltına alınmıştı.

Elçi'nin terör propagandası yaptığı gerekçesiyle en az 7 yıl hapsi isteniyordu.