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Diyarbakır Bağlar'daki polis karakoluna bombalı saldırı

Ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında kısa süreli çatışma yaşandı

17 Aralık 2015 00:54

Veysi Polat

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Polis Karakolu’na piknik tüpü içerisine yerleştirilmiş yüksek tahrip gücü olan el yapımı bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybının olmadığı patlamadan sonra kısa süreli çatışma çıktı.

Alınan bilgiye göre bu akşam saat 22.10’da Körhat, Cemiloğlu Caddesi üzerindeki Bağlar İlçe Polis Karakolu’na bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, karakol önünden beyaz dumanların yükseldiği görüldü. Bombanın bir piknik tüpünün içine yerleştirildiği ve karakol önünde bekleyen TOMA aracının altında infilak ettiği öğrenildi. Bu arada kent genelinde duyulan ve büyük bir gürültüyle patlayan bomba nedeniyle çok sayıda ev ve işyerinin camı kırıldı.

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