-DİYARBAKIR BAĞLAR'DA PATLAMA DİYARBAKIR (A.A) - 08.02.2010 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir markette meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bağlar Hatboyu Caddesi'ndeki Oryıl Petrol İstasyonu içerisinde yer alan 3 katlı market içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak bölgeye elektrik verilmezken, itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam olay yerine gelerek incelemede bulundu. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.