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Diyarbakır Asker Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na devredildi

Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi tepki toplamıştı

26 Ağustos 2016 23:02

15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) bütün askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması üzerine Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde devir teslim töreni yapıldı.

Habertürk’ten Mehmet Kayahan’ın haberine göre,  1923 yılında kurulan ve yaklaşık olarak bir asırdır hizmet veren Diyarbakır Askeri Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Binası olarak hizmet verecek.

Diyarbakır Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Murat Kanğın, hastane çalışanlarına kırmızı gül dağıtıldı.

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