Diyarbakır, Antalyaspor maçını İzmit'te oynayacak

T24 - Diyarbakırspor, Antalyaspor maçını cezası nedeniyle cumartesi günü Kocaeli'nde oynayacak.



Kadro dışı bırakılan kaleci Gökhan'ın affedilmesi için dün akşam (16 Mart 2010) antrenmana çıkmayan Diyarbakırsporlu futbolcular, bu karardan geri adım atarak sabah Seyrantepe Tesisleri'ndeki idmana çıktılar.



Teknik direktör Güvenç Kurtar nezaretinde yapılan çalışmaya izinli olan Ayman ile Tijikuzu katılmazken hafif sakatlıkları bulunan Diallo ile Bessam ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Isınma hareketlerinin ardından yapılan çift kale maçta futbolcuların son derece hırslı olduğu görüldü.



Çalışmanın ardından Güvenç Kurtar, dün idman yapmayan takımının Antalyaspor maçı hazırlıklarına ancak bugün başlayabildiğini ifade ederek, ''Sıkıntılı bir takıma geldik. Ancak bugünden itibaren antrenmana çıkıp çıkmama konusu bir daha burada yaşanmayacak. Bunun tedbirini alacağız'' dedi.



Cezaları dolayısıyla cumartesi günkü Antalyaspor maçını Kocaeli'nde oynayacaklarını, bunun kendileri için önemli olmadığını kaydeden Kurtar, şöyle konuştu:



''Benim için fark etmez. Türkiye'nin neresinde oynanırsa oynansın maça kazanmak için çıkacağız. Hedefimiz her maçta galip gelmek, iç, dış saha fark etmez. Bizim için sıkıntı olmaz. Bundan şikayetçi değiliz. Kocaeli'ndeki maçı kazanacağız, bu takım ligde kalacak. Buna yüzde 100 inanıyoruz.



Kaleci Gökhan maç içinde istediğimiz şeyleri yapmadı. Gökhan, maç içinde istediğimiz talimatı yerine getirmediği ve biraz da saygısız davrandığı için kadro dışı bırakıldı. Herkes yaptığı şeyin karşılığını görür. Gökhan yönetimin kararı ve benim onayımla kadro dışı kaldı. Her kulüpte bu tür şeyler olur. Fenerbahçe'de Kazım takımdan ayrıldı, her takımda bu tür şeyler oluyor. Sportif direktör ve yardımcı antrenör eski teknik heyetin ekibindeydi. Onlarla başlamamamız lazımdı. Ancak onlar bırakıp gittiler, sağlık olsun. Biz kendi kendi ekibimizi kuruyoruz.''